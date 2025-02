Jessica Morlacchi risponde a Iago García: "Avrò letto due libri in vita mia"

La puntata di lunedì 3 febbraio del Grande Fratello si apre con le accuse di Iago García nei confronti di Jessica Morlacchi. "Non ha mai letto un libro - si sente dire l'attore spagnolo in una clip mandata in onda - Non ha visto un film, lei ha visto solo la tv e le interessa solo la musica".

Jessica non sembra scomporsi per le parole del coinquilino e replica dicendo: "Avrò letto due libri in vita mia, per cui non ci è andato molto lontano. Non credo che l'intelligenza di una persona debba per forza provenire dalla lettura di un libro. Sono una persona molto intelligente".

