Ilaria Clemente

Ilaria, 30 anni, è nata a Roma da papà americano e mamma pugliese.

Ha conseguito la Laurea triennale in Scienze Economiche e quella Magistrale in Cyber-security. Oggi lavora per un’azienda nel settore dell’automotive, con il ruolo di “cyber risk specialist”. Appassionata di balli latino-americani, viaggi, cucina e tecnologia, Ilaria vive da sola, è single da diversi anni, ed è in cerca della giusta “connessione” con un uomo che, però, tarda ad arrivare.

Determinata e perseverante, ha perso 40 kg in un anno. Si definisce smart, simpatica e pronta a mettersi in gioco. Per sua stessa ammissione è anche un po’ “inciuciona”: le piace, infatti, chiacchierare e commentare tutto quello che le accade attorno.