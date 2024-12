Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 2 dicembre, Shaila Gatta accusa Helena Prestes di averla voluto provocare e di cercare sempre di stare al centro dell'attenzione. Durante la settimana, le tensioni tra Shaila Gatta e Helena Prestes hanno raggiunto il culmine dopo il compleanno di Lorenzo Spolverato, quando la modella brasiliana aveva scritto una lettera a Lorenzo.

"La lettera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È stato un accumulo di cose che mi hanno portato a dire che lei vuole sempre stare in mezzo", dichiara l'ex velina. Helena risponde: "Non è una provocazione, io sarò sempre in mezzo. Io provo qualcosa per Lorenzo. Lo amo come amico. Ho preso le distanze perché loro si stanno innamorando. Shaila è gelosa e pensa che Lorenzo sia di sua proprietà. Sta cercando di coinvolgere gli altri contro di me".

Il confronto tra Helena Prestes e Shaila Gatta al Grande Fratello

Lorenzo prende le distanze: "Non credo che Shaila si senta proprietaria di qualcuno. Sono profondamente deluso da Helena. Avevamo creato un rapporto di amicizia e io ci credevo, ma ora ci sono solo provocazioni".

Alfonso Signorini accusa l'ex velina di un comportamento troppo aggressivo nei confronti di Helena. "È inaccettabile vedere una donna che si scaglia così contro un'altra donna. Quando dici ad Helena che senza gli altri non è nessuno, quella è una pugnalata. Non puoi far sentire un altro essere umano una nullità, quella è malvagità".

La lettera di Helena Prestes per Lorenzo Spolverato

Helena Prestes raggiunge Lorenzo in Tugurio e spiega le motivazioni dietro la lettera, sottolineando che l'aveva scritta con il cuore: "Ho scritto che in Lorenzo vedo tanto di me. Mi sono infatuata". Le parole di Lorenzo sono meno entusiaste: "Ti voglio ringraziare, ma non ho tante parole".

Alfonso Signorini legge in diretta un estratto della lettera: "Non so se ci ritroveremo qui o dopo, ma porterò con me le belle cose". La concorrente spiega le sue parole: "Vedo le cose belle in lui e anche dove sbaglia qua dentro. Le belle cose sono i momenti creativi, le risate".

