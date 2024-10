Nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Amanda Lecciso sembrano essere sempre più lontane. In seguito alle nomination della puntata del 14 ottobre del GF, Helena e Amanda hanno avuto un'accesa lite in diretta.

Helena è rimasta molto colpita dal comportamento di Amanda e vuole provare a chiarire con l'inquilina per non far aumentare le incomprensioni. "Facciamo così, giriamo pagina. L'altra volta ho detto questo e hai continuato ad allontanarmi", afferma la modella brasiliana.

"Se questa cosa ti pesava tanto perché non ti sei avvicinata?", replica Amanda. Dopo le ultime nomination reciproche, Amanda desidera andare oltre e capire cosa Helena pensa veramente di lei:" Perché se posso stare bene con te, devo stare male? Tu come mi vedi?".

Helena ammette di aver sempre percepito una distanza tra lei e Amanda:" Ti vedo chiusa però sempre a parlare con gli altri. Mi viene voglia di chiederti tante cose".

"Quando vuoi, non vedo l'ora", dichiara Amanda confermando che la voglia di conoscersi meglio è reciproca.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE