Grande Fratello, Zeudi Di Palma in lacrime per la sorpresa del fratello Giuseppe

Zeudi Di Palma e il fratello Giuseppe

Nel corso della puntata del 10 febbraio del Grande Fratello, Zeudi Di Palma riceve la visita del suo fratello maggiore Giuseppe.

Zeudi racconta la sua infanzia segnata dall'assenza del padre, che è uscito di casa quando lei aveva solo due anni. "Mi è mancato per tutta la mia vita", afferma. "Non lo condanno ma non lo giustifico". Poi aggiunge: "Mio fratello è stata la persona che tra i fratelli ha sofferto di più l'assenza di mio padre".

"Abbiamo superato tantissimi ostacoli che ci hanno resi più forti", dice Giuseppe, poi aggiunge: "Sono orgoglioso della donna che stai dimostrando di valere, sto apprezzando molto la tua trasparenza, la tua voglia di difendere le persone che ti fanno del bene, la tua semplicità, la tua empatia e i tuoi discorsi profondi. Sei forte, hai un'aura potentissima e non devi farti condizionare. Questa tua forza devi mostrarla da sola perché le altre persone non riescono a far uscire la tua luce".

Zeudi è commossa: "Anche io sono molto orgogliosa di te, sei il fratello che ogni sorella vorrebbe avere".

