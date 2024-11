Grande Fratello, Yulia Bruschi in lacrime per la mamma

Nel corso della diretta di martedì 19 novembre del Grande Fratello, Yulia Bruschi parla della sua infanzia difficile e dell'abbandono del padre Luciano che ha lasciato lei e la mamma Dayami tanto tempo fa.

"È stata una cosa molto difficile da accettare - racconta emozionata Yulia - Mio papà non è stato molto presente. Mia mamma non aveva gli strumenti per crescere una bambina in una Paese che non era il suo, lei era anche molto giovane. Ho avuto una grandissima forza da parte di mia mamma, mi ha sempre detto 'grida al mondo chi sei e non farti mettere i piedi in testa da nessuno'. Mi ha dato molto mia mamma. Ha dovuto prendere delle scelte che se non era per me non avrebbe preso, la forza di una mamma è immensa, si fa di tutto per i figli".

Dopo aver espresso tutto l'amore che prova per sua madre, Yulia può finalmente riabbracciarla: mamma Dayami che è venuta a farle una sorpresa nella Casa. "Sono orgogliosa di te - dice Dayami a sua figlia - ti voglio un bene dell'anima anche se non te lo dico mai. Pensa a te stessa, a essere felice e non pensare a me. Io sono contenta di tutto quello che stai facendo".

