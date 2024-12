In occasione della Vigilia, Yulia torna nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa a Giglio

Durante la puntata del 23 dicembre del Grande Fratello, Yulia Bruschi fa una sorpresa a Giglio, il quale aveva dovuto fare i conti con la sua improvvisa uscita dalla Casa. Nonostante la distanza fisica, Yulia non ha mai smesso di pensare a Giglio, e il suo affetto per lui è ancora forte come prima.

"Questo Natale per noi è un po’ speciale", dice l'ex concorrente, "Eccomi qui, sono qui per te. Buona Vigilia e buon Natale". Poi aggiunge: "Ti sto seguendo, ti vedo giorno e notte. Mi addormento e mi sveglio insieme a te".

Yulia Bruschi e Giglio

I due si scambiano baci appassionati: "Mi sei mancata", confessa Giglio. Yulia prosegue: "Lo penso costantemente, lo guardo costantemente. Quello che provo fuori da questo contesto è ancora più amplificato di quello che era qui dentro".

Giglio aggiunge: "Manca in qualsiasi cosa che faccio qui dentro perché avevamo una quotidianità".

Yulia si sente in dovere di smentire alcune voci che circolano riguardo a una presunta gravidanza: "Quante dicerie", commenta sorridendo. "Avrò preso qualche chiletto in più all’interno della Casa. No, non sono incinta".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE