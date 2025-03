Stefania Orlando e Shaila Gatta

Stefania Orlando e Shaila Gatta si affrontano in un faccia a faccia durante la puntata del 10 marzo del Grande Fratello. Alfonso Signorini le invita nella Mystery Room per mostrare una clip che ripercorre i loro litigi della settimana.

Stefania accusa Shaila di essere risentita per la vicenda legata all'ex fidanzato Lorenzo: “Tu ce l'hai con me per aver smascherato il tuo fidanzato. Dovrebbe soffermarsi sui suoi errori. Non è nessuno per puntarmi il dito”.

L'attacco si fa ancora più diretto nei confronti di Lorenzo Spolverato: “Il tuo fidanzato crea delle dinamiche finte per fare spettacolo. Tu sei una vittima".

"Ma cosa ne sai tu? Non sono una vittima", ribatte Shaila.

