Grande Fratello, esordio vincente con il 21% di share e oltre 2.500.000 spettatori

Il primo appuntamento con il reality show, in onda lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5, si conferma leader assoluto della serata

Lunedì 16 settembre su Canale 5 esordio vincente per Grande Fratello: 2.510.000 spettatori con il 21.28% di share (che sale al 23.65% di share sul pubblico attivo). Nel periodo di sovrapposizione – dalle ore 21.45 alle ore 23.32 - la prima puntata del reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, supera il diretto concorrente con 3.131.000 spettatori e il 19.2% di share. Nel corso della serata, la trasmissione ha raggiunto picchi del 35.43% di share e 3.728.000 spettatori. Benissimo anche sul pubblico giovane: 28.1% di share sul target 15-34 anni. #GrandeFratello è stato l'argomento più discusso in Italia. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Esattamente 25 anni fa, il 16 settembre 1999 andava in onda in Olanda la prima puntata di "Grande Fratello". E ieri sera, 16 settembre 2024, è tornato, con successo, protagonista della prima serata di Canale 5. "Grande Fratello" è il format che ha cambiato la storia della televisione e che dopo anni riesce ancora ad appassionare i telespettatori. Alla guida, Alfonso Signorini, abile tessitore di trame narrative, con Cesara Buonamici, al bis quest'anno, e Beatrice Luzzi, al suo debutto come opinionista. È un programma che si nutre del confronto continuo con il pubblico, i cui commenti sono ancora affidati alla garbata Rebecca Staffelli. "GF" è una pepita d'oro: un format multipiattaforma che si adatta perfettamente a una fruizione frastagliata che dal grande schermo si sposta su tutti i device in un dialogo continuo".

