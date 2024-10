Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono sempre più vicini al Gran Hermano, l'edizione spagnola del Grande Fratello a cui stanno partecipando grazie a uno scambio con Maica Benedicto. Tra carezze e sguardi complici, i due concorrenti si stanno facendo travolgere dalla passione.

In Spagna, Shaila rivela agli altri concorrenti i propri sentimenti: “Sento delle emozioni che ho represso per troppo tempo”, confessa. Gli occhi di Lorenzo, secondo Shaila, sono stati fondamentali: "Sono forti, parlano, sono comunicativi". Se inizialmente c'era una paura legata all'innamorarsi, con Lorenzo questa preoccupazione è sparita. "Con lui a questa paura non ci penso più", dichiara l'ex velina, spiegando di aver sentito una connessione profonda, qualcosa che non aveva mai provato prima: "Per una volta ho detto: non me ne frega niente, basta pensare, vai e ascolta il tuo cuore".

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano

Shaila rivela anche come la loro vicinanza fisica abbia scatenato una passione irrefrenabile: "Abbiamo dormito insieme, abbiamo iniziato ad accarezzarci, sentire cose e a un certo punto non ce l’abbiamo fatta più ed è partita questa passione". Un'esperienza, per Shaila, che l'ha fatta sentire "una bambina di 12 anni".

Dal canto suo, Lorenzo dichiara: "Con Shaila è partito tutto da una carezza, come un pugno di felicità che ti fa vivere tutto meglio. Un’attrazione e un’energia che ci collega che è inspiegabile. Quello che noi viviamo noi lo sappiamo, lo sentiamo e questa è la cosa più importante".

