Grande Fratello, la puntata del 28 ottobre in streaming

La decima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 28 ottobre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 28 ottobre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la decima puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

La serata prende il via con il rientro in Italia di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dopo esser stati per una settimana al Gran Hermano, l'edizione spagnola del reality.

Dopo che Alfonso Signorini rivela agli inquilini della Casa che Lorenzo e Shaila non sono stati eliminati ma sono stati nominati preferiti dal pubblico, andando così una settimana in Spagna, c'è il tanto atteso confronto faccia a faccia con Helena e Javier.

Dopo aver incontrato il marito Luigi, Eleonora Cecere decide di abbandonare il reality per stare vicina alla sua famiglia.

Alfonso Signorini comunica il verdetto definitivo del televoto: Jessica Morlacchi ed Helena Prestes guadagnano l'immunità.

Come di consueto, la puntata si conclude con l'annuncio delle nomination: Iago Garcia, Clayton Norcross, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti vanno al televoto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE