Grande Fratello, la puntata del 20 gennaio in streaming

Al Grande Fratello è una puntata ricca di sorprese e colpi di scena quella in onda lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini annuncia un televoto flash per decidere il ritorno di alcuni ex concorrenti nella Casa, coinvolgendo direttamente il pubblico.

La puntata affronta le tensioni nella relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, criticata da Stefania Orlando, che li accusa di cercare visibilità.

Un misterioso bigliettino trovato da Pamela Petrarolo svela un gesto di protezione di Enzo Paolo Turchi verso Luca Calvani, legato al dolore della figlia di quest'ultimo. Pamela condivide anche il dolore per la perdita del fratello, ricevendo una sorpresa dalla madre Cinzia.

Infine, sei ex concorrenti vincono il televoto flash, ma un ulteriore voto deciderà chi entrerà ufficialmente in gioco nella puntata del 23 gennaio.

