Grande Fratello, la puntata del 16 gennaio in streaming

Al Grande Fratello è una puntata ricca di sorprese e colpi di scena quella in onda giovedì 16 gennaio in prima serata su Canale 5. La prima parte dell'appuntamento condotto da Alfonso Signorini tenta di fare luce sul passato di Lorenzo Spolverato. Il concorrente è prima chiamato a un nuovo faccia a faccia con Helena Prestes, recentemente eliminata dal reality, e poco dopo incontra il Guru della moda. La modella brasiliana non nasconde la delusione per essersi sentita "usata" dal concorrente, "Tu hai sempre e solo giocato con me - è l'accusa mossa da Helena -. Racconti tante di quelle bugie solo per convenienza. Cerchi di manipolare tutta la Casa. Tu ami soltanto te stesso e questo dice tanto di te. Ci ho provato a vedere il bello in te, ma non c'è. Sei una persona cattiva". Quindi, Lorenzo è chiamato al confronto con Saro, il Guru della moda che sostiene di essersi scambiato un bacio molto passionale proprio con l'inquilino della Casa. Versione smentita categoricamente da Lorenzo, il quale racconta di aver conosciuto il giovane alla prima di un film di un'amica in comune, ma senza essere andato oltre. Serata ricca di emozioni anche per Tommaso Franchi, che ha riabbracciato la mamma dopo ben quattro mesi nella Casa del Grande Fratello. "Sei bravissimo, stasera mi sento come quando andavo ai colloqui a scuola. Sei da 10 e lode, sono fiera di te, mi rendi una mamma fiera. Te la puoi giocare alla grande, ma per me hai già vinto". sono le parole della donna, di fronte alle quali Tommaso non riesce a trattenere le lacrime.

Quindi, Alfonso Signorini annuncia il risultato del televoto per decretare i due preferiti del pubblico e ad avere la meglio sono Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso. I due, oltre a garantirsi l'immunità, devono anche decidere chi mandare direttamente in nomination tra Maxime Mbanda e Bernardo Cherubini: la loro scelta ricade su quest'ultimo. Mentre le opinioniste salvano Tommaso Franchi e Luca Calvani, nella Casa si consuma una catena di salvataggi che condanna anche Maxime alla nomination. A quest'ultimo, si aggiungeranno poi Emanuele Fiori, Alfonso D'Apice, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare. Ma la catena di salvataggi accende anche un dibattito tra Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, molto legate dal loro ingresso nel reality. "Se permetti ci sono rimasta male. Sei falsa", tuona Stefania di fronte alla scelta dell'attrice di salvare Alfonso D'Apice anziché lei. Dopo la discussione, però, tra le due sembra tornare il sereno.

