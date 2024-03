La quarantatreesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 11 marzo in prima serata su Canale 5, regala sorprese, confronti, colpi di scena e il secondo finalista di questa edizione. Dopo Beatrice Luzzi, infatti, anche Rosy Chin stacca il pass per l'ultimissima puntata del reality grazie alla vittoria del televoto che la vedeva misurarsi con Letizia Petris, Paolo Masella e Anita Olivieri. Quest'ultima è protagonista dell'ennesimo scontro con Beatrice, la quale accusa l'inquilina e Alessio Falsone di aver architettato il loro colpo di fulmine per strategia. "Sicuramente hanno affinità e c'è molta attrazione, ma credo che Anita abbia alzato velocemente la temperatura perché si è resa conto di essere in bilico", commenta l'attrice, che nel frattempo si è riavvicinata a Giuseppe Garibaldi.

Lacrime di gioia per Sergio D'Ottavi, che in Mistery riceve la sorpresa della mamma Cristiana. "Vi ringrazio infinitamente, ne avevo tanto bisogno", commenta il concorrente, visibilmente emozionato, di fronte alla lettera scritta dalla madre. Prove di distensione invece per Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che seppur a distanza ritrovano l'affinità dopo alcune puntate piuttosto fredde. L'ex concorrente fa sentire il suo supporto durante un confronto di chiarimento tra la ragazza e Alessio Falsone. "Non voglio vederti piangere - Ha commentato Mirko dallo studio di Alfonso Signorini - Sei una persona intelligente, devi stare tranquilla e usare la tua testa. Mi dispiace non essere lì mentre piangi". Infine le nomination, con ben cinque concorrenti al televoto: il meno votato dal pubblico sarà il primo candidato per la prossima eliminazione.

