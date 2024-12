La diciannovesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 23 dicembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le nomination. I concorrenti sono stati invitati a scegliere chi mandare al televoto.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 23 dicembre?

Le nomination del 23 dicembre: Emanuele, Bernardo, Le Monsé e Zeudi sono a rischio eliminazione

I nominati sono a rischio eliminazione: i tre più votati andranno al televoto per l’eliminazione di lunedì 30 dicembre insieme ad Emanuele Fiori, direttamente al televoto per volere di Javier Martinez ed Helena Prestes che, in quanto preferiti dal pubblico, sono anche immuni.

Eva Grimaldi, Maxime Mbanda e Stefania Orlandi, da poco entrate nella Casa, non partecipano e non sono nominabili. Amanda Lecciso viene salvata da Beatrice Luzzi, mentre Jessica Morlacchi viene scelta da Cesara Buonamici. Mariavittoria Minghetti e le Non è la Rai sono i preferiti della Casa e ottengono l'immunità.

Dopo essersi nominati tramite il meccanismo dei piramidali, i concorrenti al televoto sono Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Le Monsé e Zeudi Di Palma.

