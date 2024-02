Grande Fratello, Mirko Brunetti ritorna nella Casa

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 12 febbraio, Alfonso Signorini annuncia il ritorno di Mirko Brunetti nella Casa, in qualità di ospite, nel prossimo appuntamento che andrà in onda mercoledì 14 febbraio.

Il conduttore ha appena finito di parlare con Perla Vatiero, apparsa molto pensierosa dopo l'ultimo incontro con l'ex fidanzato: "Non ho voluto dirlo a lei, ma ho in serbo una sorpresona: mercoledì è San Valentino e potevamo avere un San Valentino senza Mirko che rientra e starà tre o quattro giorni?".

"Finalmente avranno modo di guardarsi e parlarsi senza orologio", conclude Alfonso Sigorini tra le grida di esultanza del pubblico in studio.

