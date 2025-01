Sei ex concorrenti entrano nella Casa: ecco i momenti da non perdere della ventiquattresima puntata del Grande Fratello

BEST OF

Nella ventiquattresima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5, grandi sorprese e confronti.

Stefania Orlando critica Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. A dover abbandonare la Casa del Grande Fratello è Eva Grimaldi.

Pamela Petrarolo riceve la visita di sua madre e racconta la scomparsa del fratello.

Sei ex concorrenti rientrano nella Casa. Sono: Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Iago Garcia e Michael Castorino. Gli ex inquilini devono affrontare un televoto che sceglierà i quattro che rientreranno ufficialmente in gioco.

