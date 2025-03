Grande Fratello, il meglio della puntata del 10 marzo

Ecco i momenti da non perdere della trentottesima puntata del Grande Fratello

BEST OF

Nella trentottesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 10 marzo in prima serata su Canale 5, la Casa è stata animata da accesi confronti, sorprese e la rivelazione della terza finalista.

Nella scorsa puntata sono state nominate, dagli inquilini della casa, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Zeudi Di Palma, Stefania Orlando e Shaila Gatta. Il pubblico non doveva però scegliere l'eliminato, ma il terzo finalista. È, quindi, riuscita a raggiungere la finale Zeudi Di Palma.

Anche in questa puntata il Grande Fratello ha riservato delle sorprese per i concorrenti. Lorenzo Spolverato ha rivisto la madre Cristina. Dopo 5 mesi la mamma l'ha abbracciato e gli ha detto dolci parole: "Sono venuta a dirti che sei molto stanco, sei arrivato a un buon punto e ora ti devi riposare, lasciar scivolare tutto. Hai dato tanto a questa casa e adesso ti devi solo divertire e far vedere il meglio di te".

Un incontro importante è avvenuto, all'interno della casa, anche per Chiara Cainelli che ha riabbracciato Stefano, suo fratello gemello. I due sono cresciuti affrontando insieme i momenti più difficili della loro infanzia e, nonostante un periodo di allontanamento, il fratello di Chiara l'ha raggiunta nella casa per mostrarle il suo sostegno.

Nel corso della serata non sono mancati gli scontri. Javier Martinez e Lorenzo Spolverato hanno avuto un nuovo confronto faccia a faccia. Continua, infatti, la rivalità tra i due concorrenti della casa.

La puntata termina con le nomination e il meno votato tra Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando lascerà la Casa del Grande Fratello.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE