Al Grande Fratello Mariavittoria riceve la sorpresa della madre

Al Grande Fratello è una serata particolarmente toccante per Mariavittoria Minghetti, che dopo essere tornata sul tormentato rapporto con i genitori, riabbraccia la madre Maria Teresa. "Mia madre ha sempre avuto la tendenza, quando manifestavo un problema, a mettere la testa sotto la sabbia, probabilmente per un suo meccanismo di difesa che adesso che sono grande sono in grado di comprenderlo - racconta la concorrente del Grande Fratello - Magari da figlia avevo solo bisogno di un abbraccio, di essere compresa e non che il problema fosse sminuito".

Poco dopo, però, le sue parole lasciano spazio all'incredulità per la sorpresa della madre. "Qualsiasi cosa tu possa aver pensato, sarai sempre l'amore della mia vita - esordisce Maria Teresa -. Io per te sarei venuta a piedi da qualsiasi parte del mondo per trovarti e per dirti quanto ti voglio bene". E ancora: "Ti chiami Vittoria perché nel momento in cui sei nata, sei stata la mia più grande vittoria". "Io cerco sempre di spronarti per andare avanti e di non fermarti alle piccolezze", spiega Maria Teresa di fronte alle incomprensioni espresse dalla figlia.

