La puntata di giovedì 16 gennaio del Grande Fratello vede un acceso confronto tra Lorenzo Spolverato e Saro, il cosiddetto Guru della moda, il quale sostiene di aver dato un bacio passionale circa un anno prima che il concorrente entrasse nella Casa. In un'intervista rilasciata a Nuovo TV, Saro ha dichiarato: "Lorenzo mi ha baciato con passione, nella Casa si finge diverso". Prima dell'arrivo del Guru della moda in studio, Alfonso Signorini parla dell'argomento con Shaila Gatta in Mystery, ricordando quanto detto dalla madre dell'ex velina nel corso della diretta del 9 dicembre. "Non è buono. È una brutta persona. È gay", aveva detto mamma Luisa all'orecchio della figlia riferendosi a Lorenzo.

"Ci siano visti forse una, due volte. Ci siamo conosciuti alla prima di un film di un'amica in comune", dice Lorenzo all'arrivo di Saro nella Casa. Interpellato da Alfonso Signorini, il Guru della moda spiega rivolgendosi a Lorenzo: "Noi quella sera siamo andati all'after party dopo la prima del film. Sei stato molto galante, molto carino. Quella sera, dopo che mi ha accompagnato a casa, prima di scendere dalla macchina, c'è stato un bacio molto passionale tra noi. Poi ognuno è tornato a casa sua".

"Ma quando mai, non è vero - controbatte Lorenzo - Perché non dovrei dirlo se fosse successo, ho la coscienza pulita. Ti ho lasciato giù e poi sono tornato a casa".

"Come mai non è successo niente dopo un bacio così passionale - chiede in studio Beatrice Luzzi a Saro - Aspettavi che Lorenzo entrasse al Grande Fratello?". Anche Cesara Buonamici ha una domanda per il Guru della Moda: "Perché sei qui? È passato più di un anno". "Non è per vanità - risponde Saro - Io sono una persona fortunata, mi sono sempre esposto, però ci sono tante persone che hanno paura di esporsi. Io voglio dare il messaggio di essere se stessi sempre". Lorenzo interviene: "Sono d'accordo con il messaggio, ma il bacio non c'è stato".

Prima di uscire dalla Casa, Saro si rivolge a Shaila: "Voglio dirti solo una cosa: ricordati che le mamme hanno sempre ragione".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE