Grande Fratello, Javier Martinez contro Lorenzo Spolverato: "Per me sei insignificante"

Nel corso della diretta del Grande Fratello si accende in studio uno scontro tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. "A me non me ne frega niente di te", dice il concorrente argentino

Nel corso della diretta di sabato 23 novembre del Grande Fratello, si accende la scintilla tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. I due concorrenti lasciano momentaneamente la Casa per andare in studio e affrontarsi in un faccia a faccia.

Quando Alfonso Signorini chiede a Javier cosa pensa di Lorenzo, l'argentino dice senza troppi giri di parole: "Vedo una persona che fa molto show, non mi ritrovo in questa cosa, non penso che sia un cattivo ragazzo, ma per me sei insignificante Lorenzo. Ti stai arrabbiando con me senza motivo. Non me ne fraga niente di te".

Sul legame sempre più intimo che si sta creando tra Javier Martinez ed Helena Prestes, Lorenzo commenta: "Penso lo stia facendo solo per farmi ingelosire un po'". "Secondo te io l'ho fatto per quel motivo? - risponde nell'immediato Javier - A me, Lorenzo, non me ne frega niente di te, quindi non ti nomino neanche".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE