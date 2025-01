Helena Prestes fa ritorno nella Casa del Grande Fratello per un confronto diretto con Lorenzo Spolverato, dopo l’eliminazione della scorsa settimana. I due ripercorrono il loro percorso nel reality, molto uniti inizialmente e divisi per il resto dei mesi trascorsi nella Casa. "Il tuo atteggiamento è cambiato rispetto alla complicità e all'attrazione dell'inizio - esordisce Lorenzo - Poi ho visto una parte di te che mi ostacolava. Nell'ultimo periodo sei diventata una sorta di ostacolo per me".

Lo scontro continua con le parole di Helena: "Per me tu hai sempre e solo giocato con me. Quello che mi hai detto ora ne è la prova. Sei un bugiardo. Racconti tante di quelle bugie solo per convenienza. Cerchi di manipolare tutta la Casa. Tu ami soltanto te stesso e questo dice tanto di te. Ci ho provato a vedere il bello in te, ma non c'è. Sei una persona cattiva".

Helena ha poi ricordato un episodio accaduto mentre Lorenzo si trovata in Spagna, al Gran Hermano, quando il ragazzo avrebbe detto al resto dei concorrenti del reality spagnolo che stava solo giocando con Helena. "Tu non sei mai stata chiara qua dentro, hai sempre avuto un atteggiamento altalenante", controbatte Lorenzo. "Perché hai giocato con me?", gli chiede Helena. Il duro confronto si conclude con le parole della modella brasiliana: "Per me è un capitolo chiuso".

