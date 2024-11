Grande Fratello, complicità tra Helena Prestes e Javier Martinez

Nella Casa del Grande Fratello sembra assottigliarsi la distanza tra Helena Prestes e Javier Martinez. Durante la notte, i due concorrenti si ritrovano nel letto e hanno modo di confrontarsi provando a mettere a nudo le loro emozioni. "Non mi stai mettendo in confusione, io non voglio ferire nessuno", spiega il pallavolista, che al contrario della modella appare più frenato in merito al loro rapporto. "Tu capisci come stanno le cose, capisci che non è un no e nemmeno un sì, ma ci vuole solo del tempo", aggiunge ancora. Helena, invece, sembra manifestare l'intenzione di non sciupare il rapporto instaurato con il ragazzo, pur rispettando il contesto e i tempi richiesti per un reale avvicinamento.

