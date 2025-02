Grande Fratello, Helena Prestes accusa Lorenzo Spolverato: "Hai fatto un gioco sporco"

Lorenzo Spolverato

La proclamazione di Lorenzo Spolverato come finalista del Grande Fratello scatena accese polemiche nella Casa.

Helena Prestes lo accusa: "Hai conquistato il tuo spazio di bugiardo, di stratega, insopportabile. Hai sempre sconsiderato qualsiasi altra persona, dici alla tua stessa fidanzata che sei stato finto. Che esempio dai tu? Hai fatto un gioco sporco."

Lorenzo si difende: "Perché mi dici bugiardo, finto, che ho manipolato tutti? Quanto stai rosicando in tutti questi punti? Da quando sono entrato, non mi sono mai preso gioco di nessuno. Dopo cinque mesi ancora rosichi. Stai provando a mettermi in cattiva luce e non ci stai riuscendo".

