Grande Fratello, Federica Petagna sul bacio con Alfonso D'Apice: "Lo rifarei"

La puntata del Grande Fratello di martedì 19 novembre si apre con un confronto a tre tra Alfonso D'Apice, Stefano Tediosi e Federica Petagna. Con Alfonso Signorini parlano del bacio che si sono scambiati gli ex fidanzati nella Casa. "Sto riflettendo ora a mente più lucida - commenta Federica - penso che ho sbagliato anche con Stefano a non dirglielo e mi sono scusata. Io però mi sentivo di farlo. Sono arrivata a baciarlo perché stavo mettendo un po' in discussione la scelta che ho fatto". Quando Alfonso Signorini le chiede se lo rifarebbe, la concorrente risponde: "Sì, lo ribacerei".

"Tutto quello che faccio non lo rinnego - continua Federica Petagna - ma per come siamo messi ad oggi devo valutare bene per non fare soffrire nessuno".

Prima della diretta del Grande Fratello di martedì 19 novembre, Alfonso D'Apice aveva rivelato agli inquilini di essersi baciato di nascosto con la sua ex Federica Petagna prima dell'ingresso di Stefano Tediosi. In un momento di confronto, Alfonso aveva confermato a Jessica Morlacchi un bacio con la sua ex ragazza. "Così le cose cambiano. State insieme da otto anni, può capitare che vi scappi un bacio. Sei tu che ti sei avvicinato?”, aveva chiesto la cantante. "Ci siamo avvicinati un po' entrambi", aveva risposto Alfonso.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE