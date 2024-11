Grande Fratello, lo sfogo di Federica Petagna in lacrime: "Mi hanno deluso tutti"

Federica Petagna in lacrime dopo la dodicesima puntata del Grande Fratello

Federica Petagna non riesce a trattenere le lacrime per quanto vissuto durante la dodicesima puntata del Grande Fratello. Nell'appuntamento in onda martedì 12 novembre in prima serata su Canale 5, la concorrente ha prima assistito al primo faccia a faccia tra il suo ex fidanzato Alfonso D'apice e il tentatore Stefano Tediosi, con quest'ultimo che va ad aggiungersi al cast del reality. L'incontro tra i due, però, non è dei più felici e la ragazza deve rispondere ad alcune indiscrezioni secondo cui avrebbe baciato un altro tentatore di Temptation Island. Ma non è tutto, perché al termine della puntata, Federica finisce in nomination insieme a Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Luca Calvani.

Così, archiviato il collegamento con Alfonso Signorini, la ragazza si sfoga con Shaila Gatta e cerca di analizzare quanto accaduto. "A oggi non mi fido di Stefano come prima", è il commento di Federica. Quindi prosegue: "Non mi è piaciuto l'ingresso che ha fatto con me. Però dopo ci stiamo un attimo ritrovando". Mentre sulle voci arrivate alle orecchie di Stefano, aggiunge: "Tra queste persone che ho conosciuto, alcune le ho scartate perché ho capito che non c'era niente, ma quelle con cui pensavo di poter creare un rapporto di amicizia mi hanno deluso tutti quanti". "Le persone che hai attorno non hanno tutte le tue intenzioni, non ti aspettare che gli altri siano come sei tu - tenta di consolarla Shaila Gatta - Ci sta che sei delusa, perché sei una persona vera, sei sensibile, una ragazza piena di valori. E ti stai accollando dei pesi che non meriti in questo momento. Sii fedele a te stessa, le cose tornano sempre al loro posto".

