Nel corso della puntata di lunedì 5 febbraio del Grande Fratello arriva l'esito del televoto che vedeva in nomination: Stefano Miele, Vincenzo Menozzi, Letizia Petris e Beatrice Luzzi. I primi a salvarsi sono Beatrice Luzzi e Letizia Petris. Alfonso Signorini informa i due concorrenti rimasti che questo televoto non è eliminatorio quindi nessun concorrente verrà eliminato in questa puntata del Grande Fratello. L'inquilino meno votato va direttamente in nomination per l'eliminazione.

"Tra Stefano e Vittorio, il primo candidato all'eliminazione è Stefano Miele", dichiara Alfonso Signorini.

