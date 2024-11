Arriva il verdetto del televoto nel corso della puntata di martedì 26 novembre del Grande Fratello. Ecco chi sono i preferiti del pubblico.

In nomination ci sono Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Stefano Tediosi, Shaila Gatta e Luca Calvani. "Con questo televoto il pubblico aveva il compito di eleggere due preferiti che saranno immuni dalle nomination. Sarà anche molto utile sapere per voi chi sono per capire da che parte tira il vento", spiega Alfonso Signorini.

I concorrenti più votati dal pubblico sono Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes e guadagnano l'immunità dalle nomination.

Helena Prestes batte Shaila Gatta al televoto ottenendo così l'immunità. Nel corso della puntata, la modella ha incontrato la sua amica Dayane Mello.

