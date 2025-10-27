Donatella ricorda un’infanzia segnata dai problemi del padre con la giustizia e le dipendenze : un periodo che l’ha costretta a diventare adulta troppo presto: "Non mi abbraccia mai... ma sono io anche che non mi faccio abbracciare", aggiunge.

Al Grande Fratello , Donatella Mercoledisanto racconta la sua storia e il rapporto con la madre Mimma: "Io e mia madre litighiamo sempre, anche quando la pensiamo uguale litighiamo. Lei mi vede sempre grande, come una donna che non ha bisogno di niente perché sono dovuta crescere in fretta".

Donatella Mercoldisanto e la mamma Mimma

Simona Ventura annuncia una sorpresa: in Casa entra la madre Mimma. "Donatella è forte di carattere, abbiamo sofferto insieme, siamo cresciute insieme. Lei sa che io amo tutti quanti loro", dice la donna.

Mimma si rivolge alla figlia: "Sono orgogliosa di lei, della mamma, della moglie, della figlia, della donna che è. Se non mi preoccupo di lei è perché so che è una donna forte". Donatella risponde: "L’ho promesso, dopo questa esperienza cambierà anche il nostro rapporto. Siamo tutte e due di carattere, ma ci vogliamo bene".

