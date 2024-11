Martedì 19 novembre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello. Tra liti, sorprese e colpi di scena, ecco cosa è successo durante la diretta.

La puntata inizia con un confronto a tre tra Alfonso D'Apice, Stefano Tediosi e Federica Petagna. Con Alfonso Signorini parlano dei baci scambiati in settimana tra Federica e Stefano e la reazione di Alfonso, che commenta: "Mi dà fastidio perché vedo la ragazza con la quale sono stato 8 anni. Prima che Stefano entrasse tra me e lei c'era stato un riavvicinamento". Riguardo al bacio scambiato tra lei e lo storico ex fidanzato Federica aggiunge: "Lo rifarei".

A proposito di confronti, la serata prosegue con quello tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Nella Casa si sono create due fazioni legate alle posizioni e agli atteggiamenti dei due concorrenti.

Yulia Bruschi riceve la visita a sorpresa della mamma e non riesce a trattenere le lacrime: "Mia madre mi ha dato molto".

Si accende la scintilla tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. "Non tollero di lui il fatto che sia arrogante", dice la modella. Parole che vengono colte da Alfonso Signorini che dice a Lorenzo: "Dovresti darti una regolata", riferendosi all'arroganza del concorrente notata anche sui social.

Scatta la lite anche tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Antonio Fico riguardo un presunto bacio tra Federica e Antonio. "Non capisco questo comportamento nei miei riguardi - dice in diretta la concorrente del GF - mi sento tradita, vedo solo uno schifo in tutto ciò".

Chiamato nella Mistery da Alfonso Signorini, Luca Calvani parla dell'amore che lo lega al compagno Alessandro e non riesce a trattenere le lacrime.

Il concorrente più votato dal pubblico - e quindi il preferito - è Luca Calvani. Dopo avergli fatto credere di essere eliminato e fatto uscire così dalla Casa, Luca si emoziona nel scoprire il vero verdetto e nel vedere le lacrime di Jessica Morlacchi per la sua (finta) uscita.

I nominati di questa puntata sono: Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. A scegliere chi salvare sarà il pubblico con il televoto. Nella prossima puntata del Grande Fratello in onda sabato 23 novembre si scoprirà chi tra i nominati dovrà abbandonare la Casa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE