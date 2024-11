Grande Fratello, Alfonso Signorini a Lorenzo Spolverato: "Dovresti darti una regolata"

Nel corso della diretta di martedì 19 novembre del Grande Fratello, si accende la scintilla tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes dopo la messa in onda di una clip che mostrava il tentativo di riavvicinamento tra la modella e Shaila Gatta, riavvicinamento che ha infastidito il concorrente.

"Perché rosichi che lei è venuta a parlare con me?", domanda Helena a Lorenzo, che risponde: "Sai cosa mi fa salire tanto? Io alla nostra amicizia ci credevo, invece tu hai fatto la vittima. Dimmi la verità, sei mai stata innamorata di me?"

Parlando con Alfonso Signorini e riferendosi a Lorenzo, Helena dice: "Io non parlo con lui, non ho simpatia per lui. Non tollero di lui il fatto che sia arrogante. Lui è un grande giocatore, prima avevo un grande sentimento puro". A proposito di ciò, Alfonso Signorini fa notare a Lorenzo che anche sui social è stata sottolineata la sua arroganza. "Dovresti darti una regolata", dice il conduttore al concorrente. "Effettivamente Lorenzo non ti stai regolando", aggiunge Beatrice Luzzi.

Lorenzo Spolverato risponde: "Hai ragione, sono d'accordo, il lavoro è stato fatto, è un percorso che sto facendo".

