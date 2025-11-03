Durante la puntata di lunedì 3 novembre del Grande Fratello, Claudio Amendola entra nella Casa per fare una sorpresa a Donatella Mercoledisanto. L’attore si rivolge direttamente alla casalinga pugliese, che negli ultimi giorni sta dormendo sul divano, lontano dagli altri coinquilini.

"Facciamo un bagno insieme?", propone scherzando l'attore romano. "Ma tu non stai bene", ribatte Donatella. Amendola cerca quindi di incoraggiarla, la invita a rilassarsi e a vivere più serenamente la convivenza nella Casa.