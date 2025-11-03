Catalogo
LA SORPRESA03 novembre 2025

Grande Fratello, Claudio Amendola incontra Donatella Mercoledisanto: "Ci facciamo un bagno insieme?"

L’attore romano invita la concorrente a "liberarsi un po'" e scherza sul suo eccesso di riservatezza
Durante la puntata di lunedì 3 novembre del Grande Fratello, Claudio Amendola entra nella Casa per fare una sorpresa a Donatella Mercoledisanto. L’attore si rivolge direttamente alla casalinga pugliese, che negli ultimi giorni sta dormendo sul divano, lontano dagli altri coinquilini.

"Facciamo un bagno insieme?", propone scherzando l'attore romano. "Ma tu non stai bene", ribatte Donatella. Amendola cerca quindi di incoraggiarla, la invita a rilassarsi e a vivere più serenamente la convivenza nella Casa.

La concorrente spiega la sua difficoltà ad aprirsi: "Io sono cresciuta in Chiesa".

