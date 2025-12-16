Anita Mazzotta è la superfinalista del Grande Fratello

I cinque finalisti si trovano in stanze separate di fronte a una busta, dove devono scrivere il nome del superfinalista.

Alla fine della puntata, i concorrenti raggiungono Simona Ventura in studio. Jonas e Anita si sono sostenuti a vicenda, così come hanno fatto Giulia e Anita. L'ago della bilancia è quindi la scelta di Omer, che ha espresso la preferenza per Anita Mazzotta: avendo avuto più voti è lei a diventare superfinalista conquistando il podio per la vittoria.

