Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 24 marzo, sono tre i concorrenti che hanno dovuto lasciare la Casa a un passo dalla finale.

Oltre ai concorrenti finiti in nomination al termine della quarantesima puntata, Alfonso Signorini ha aperto altri televoti flash per decretare gli eliminati della semifinale.

Chi è stato eliminato il 24 marzo dal Grande Fratello?

La prima concorrente a salvarsi dal rischio eliminazione è Chiara Cainelli. Tra Giglio ed Helena Prestes, il pubblico sceglie di salvare Helena e Giglio deve lasciare per sempre la Casa del GF.

"Per me è come se sta uscendo un fratello", spiega Lorenzo Spolverato abbracciando Giglio.

Chi è il secondo eliminato dal 24 marzo del Grande Fratello?

Come spiegato da Alfonso Signorini, non si tratta però dell'unica eliminazione della serata. Subito dopo il primo verdetto, i tre finalisti sono chiamati a scegliere chi non merita la finale. In Mystery Room, gli inquilini affrontano delle accese nomination per decretare chi affronterà un televoto flash.

Chiara Cainelli, Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez sono i concorrenti che devono affrontare il televoto flash e sfidarsi per l'eliminazione.

Javier Martinez è il secondo eliminato del 24 marzo. Prima di uscire dalla porta rossa, Javier bacia e abbraccia Helena: "Stai tranquilla, ci vediamo tra una settimana".

Il terzo eliminato del 24 marzo e il quarto finalista

L'ultimo televoto flash ha un doppio esito: il concorrente meno votato sarà eliminato mentre il più votato dal pubblico diventerà il quarto finalista del Grande Fratello.

Dopo aver pescato dai piramidali, Shaila Gatta dà inizio a una catena per eleggere le tre concorrenti che affronteranno il televoto flash. Insieme a Shaila, anche Helena Prestes e Chiara Cainelli affrontano il secondo televoto flash della serata.

Le tre concorrenti raggiungono lo studio del reality. Helena Prestes è la quarta finalista del Grande Fratello mentre Shaila Gatta, la meno votata dal pubblico, deve abbandonare per sempre la Casa.

