Lunedì 10 marzo in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, anticipazioni stasera lunedì 10 marzo

Nella puntata di lunedì 10 marzo del Grande Fratello, arriva l’importante verdetto del televoto. Chi sarà la prossima finalista tra Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi?

Lorenzo Spolverato è in un momento di crisi profonda e questa sera la mamma tornerà in Casa per dargli forza.

Infine, Chiara Cainelli sarà la protagonista di una dolce sorpresa: potrà riabbracciare il fratello gemello Stefano al quale è legata da un rapporto speciale.

