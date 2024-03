Giovedì 21 marzo, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. La semifinale vede ancora 11 concorrenti nella Casa, ma, questa sera, tra colpi di scena ed eliminazioni, la rosa dei pretendenti alla vittoria si assottiglierà drasticamente. Ma non ci saranno solo note dolenti per gli inquilini. Infatti, nel corso della puntata, verranno decretati anche il quarto e il quinto finalista. Chi raggiungerà Beatrice, Rosy e Massimiliano? La finale di “Grande Fratello” andrà in onda lunedì 25 marzo.

