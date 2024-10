Grande Fratello, Amanda Lecciso in lacrime trova conforto in Luca Calvani e Mariavittoria Minghetti

Nella Casa del Grande Fratello Amanda Lecciso vive un momento di particolare sconforto e viene consolata prima da Mariavittoria Minghetti e successivamente da Luca Calvani. La concorrente, finita in nomination durante la quinta puntata del reality, si è lasciata andare alle lacrime, trovando conforto negli altri inquilini. "Ti auguro di non avere paura, ti voglio vedere spensierata, ce lo meritiamo", è l'invito di Mariavittoria, la quale cerca di spronare anche se stessa. "Tutti in certi momenti pensano che una persona sia forte e devi dimostrare di esserlo. Ma poi ti riguardi, piccola, e vorrei abbracciarmi pensando a cosa ho passato - è l'analisi che Amanda confida a Luca Calvani - Non che gli altri non l'abbiano fatto, però mi vedevano più forte". "So che avrei tanto da dare però mi sento terrorizzata, qualsiasi passo sbaglio", ha proseguito, soffermandosi sulle sensazioni smosse stando proprio nella Casa del Grande Fratello. Riflessioni che l'attore di Prato accoglie e che lo coinvolgono in prima persona. "Devi conoscere quel dolore e ringraziare il tuo cuore che ti ha sostenuto, attraverso il dolore - ha commentato con la voce rotta dall'emozione - È un esercizio difficilissimo ma fondamentale, perché tu sei ancora qui e questo cuore il dolore l'ha vissuto". E, abbracciando la concorrente, conclude: "Va tutto bene, tu sei una donna forte ma sarai più forte perché sarà una forza che viene da te".

