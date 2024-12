Il clima natalizio entra nella Casa del Grande Fratello con una sorpresa per Amanda Lecciso e Ilaria Galassi. Le due concorrenti riabbracciano i loro figli Ninni e Riccardo.

Tutto ha inizio con uno scherzo organizzato in collaborazione con Alfonso Signorini. Ninni e Riccardo si fingono bambini che, nei giorni precedenti, avevano telefonato agli inquilini per chiedere regali natalizi.

Quando il telefono in giardino squilla, è Tommaso Franchi a rispondere: "Sono il figlio di Ilaria, me la potresti passare? Ci vorrei parlare", dice la voce dall'altro capo. Dopo un breve dialogo, la linea cade, lasciando Ilaria delusa: "Non c'è più".

Successivamente, è Ninni a mettersi in contatto, presentandosi come "il figlio di Amanda." La concorrente corre in giardino per parlare con lui.

Alfonso Signorini interviene e invita Amanda e Ilaria a raggiungere il Cortiletto dove riabbracciano Ninni e Riccardo.

