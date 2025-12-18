Giovedì 18 dicembre in prima serata su Canale 5, appuntamento con la finale del Grande Fratello, il reality show condotto Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.

Grande Fratello, anticipazioni semifinale stasera 18 dicembre

Una finale di festa, emozioni e cuore. Cinque finalisti, cinque storie diverse, un sogno comune: vincere Grande Fratello. Il televoto in corso sarà la resa dei conti tra due grandi protagonisti dell’edizione: Omer o Jonas? Chi continuerà la corsa verso la vittoria?



Sfide avvincenti metteranno a dura prova i nervi dei concorrenti, per raggiungere la fase decisiva, dove Anita, già superfinalista, li aspetta per l’ultima resa dei conti. Sorprese, abbracci inaspettati, parole d’amore, colpi di scena saranno il fil rouge della puntata fino alla proclamazione finale. Chi vincerà?



Inoltre, lunedì 22 dicembre, in prima serata, su La5 andrà in onda il documentario Grande Fratello - L’Inizio che ripercorre, a 25 anni di distanza, l’avventura della prima edizione del reality.

