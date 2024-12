Giglio, papà Filippo al figlio sull'amore con Yulia: "Non ti ho mai visto così"

Dopo le lacrime versate per l'abbandono di Yulia Bruschi nel corso della puntata del 9 dicembre, per Luca "Giglio" Giglioli è tempo di tornare a sorridere. Nella diretta del 16 dicembre il concorrente riceve una dolce sorpresa, quella fatta dal papà Filippo e dal fratello Andrea.

Il primo a fare il suo ingresso nella Casa è il padre che, avvicinandosi al figlio "freezato" insieme agli altri concorrenti, dice: "Caro figliolo, i tuoi progetti futuri li accetto tutti, sono con te dall'inizio alla fine. Io ci sono, la mamma ti dà un bacio e per quanto riguarda il tuo amore, io così non ti ho mai visto. Questo distacco serve per capire se realmente vi amate o no. Non tutto il male viene per nuocere".

Poco dopo aver riabbracciato papà Filippo visibilmente commosso, Giglio riceve un'altra sorpresa: nella Casa arriva anche il fratello minore Andrea che festeggia il suo 20esimo compleanno.

