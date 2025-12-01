GF, Simona Ventura riprede duramente Simone De Bianchi e Domenico D'Alterio: "Vi siete buttati in una goliardia molto grave"

Durante l'undicesima puntata del Grande Fratello, Simona Ventura riprende duramente Simone De Bianchi, Francesca Carrara, Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi dopo le frasi sessiste e le risatine di scherno nei confronti di Dolce Dona, la concorrente del Big Brother Kosovo che sta per entrare nella Casa del GF come ospite.

"La faccio ubriacare, le metto anche la melatonina, è l'unico modo", si sente Simone dire in una registrazione di qualche giorno fa. "Il vino rosso con la melatonina", aggiunge Domenico tra le risate di Francesca e Benedetta.

"Vi siete buttati in una goliardia molto grave - dice Simona Ventura ai casalinghi - Questo non si dice, è una cosa molto grave. Non è un bel modo di scherzare, siete andati oltre nel dire cose molto gravi in un momento come questo in cui se ne parla in parlamento, si legifera si questo tema. Non si scherza su queste cose, c'è grande una grande consapevolezza e drammaticità su questi argomenti".

I casalinghi e le casalinghe chiedono scusa in diretta per il loro comportamento inappropriato. Successivamente, la conduttrice comunica a Simone e Domenico che sono in nomination per le frasi sessiste dette contro Dolce e quindi a rischio eliminazione.

