GF, Grazia Kendi si racconta: "Non ho mai sofferto la separazione dei miei genitori"

Nella Casa del Grande Fratello, Grazia Kendi si apre con alcuni coinquilini sul suo passato, parlando della sua famiglia e della separazione dei genitori: "I miei sono stati sposati cinque anni e si sono separati nel 2005, quando io avevo cinque anni. Oggi non c'è rapporto tra di loro".

Grazia racconta che sua madre aveva solo 21 anni quando lei è nata; i suoi genitori si erano conosciuti appena un anno e mezzo prima e la nonna materna si era opposta alla scelta di portare avanti la gravidanza, ritenendo la figlia troppo giovane e legata da troppo poco tempo al compagno. Il padre aveva però insistito e aveva voluto sposare la mamma per dimostrare la sua volontà di tenere la bambina.

"I primi anni erano felici, anche se mi ricordo poco, alcuni frammenti di vacanze al mare. Io non avrei voluto che i miei genitori stessero insieme, la separazione non l'ho mai sofferta. L'ho sempre vista in maniera positiva: d'inverno stavo con mia mamma e andavo a scuola, poi stavo tre mesi al mare con mio papà", racconta Grazia.