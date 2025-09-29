Mediaset Infinity logo
29 settembre 2025

Francesco Rana

Agente di polizia locale.

Francesco ha dedicato gli ultimi anni della sua vita a inseguire il desiderio del “posto fisso” e per realizzarlo ha investito tutte le sue energie studiando sodo e preparandosi a innumerevoli concorsi.

La sua gioia più grande è stata proprio raggiungere il traguardo tanto sognato e oggi è un orgoglioso agente di polizia locale.

Dotato di una comicità involontaria, si definisce un grande conquistatore grazie alle sue consolidate “tecniche di seduzione”.

Ora Francesco vuole esaudire il suo secondo sogno nella vita: dopo aver inviato negli anni svariate candidature, si sente pronto a entrare nella casa del Grande Fratello e dedicare la sua partecipazione a sua nonna, fan e spettatrice sfegatata del programma.

