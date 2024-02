Fiordaliso a Beatrice Luzzi: "Mi hai sempre fatto sentire un'artista"

Lunedì 12 febbraio, la cantante torna nella Casa per dare forza all'amica, che ha preso molto male la sua decisione di abbandonare il reality

Fiordaliso torna nella Casa del Grande Fratello, in onda lunedì 12 febbraio. La cantante, dopo aver deciso di abbandonare il reality, incontra Beatrice Luzzi, che ha vissuto molto male la sua fuoriuscita.

"Quanto mi manchi Rossa del mio corazon - esordisce Fiordaliso mentre l'attrice è freezzata - So che sei arrabbiata con me, ma non ti ho detto nulla perché mi avresti fatto cambiare idea. Sei sempre stata quello che mi faceva cambiare idea, ma soprattutto sei sempre stata quella che mi ha fatto sentire un'artista". "Devi essere orgogliosa di quello che sei, però voglio vedere una rossa felice, che ride e che ama. Amali tutti, ce la fai", conclude Fiordaliso.

Beatrice può finalmente abbracciare la sua amica: "Ma come ti è venuto in mente? Mi manchi troppo e mi sembra di non potercela fare da quando te ne sei andata".

