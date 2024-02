Fiordaliso decide di lasciare il Grande Fratello dopo cinque mesi di permanenza nella Casa: “È stata un’esperienza indimenticabile. Io qui dentro sono rinata. Sono tornata me stessa".

“Ho capito che sei entrata in una crisi più forte delle altre”, dichiara Alfonso Signorini.

Perché Fiordaliso ha lasciato il Grande Fratello?

Fiordaliso spiega le ragioni della sua decisione ad Alfonso Signorini: “Il difficile è rimanere chiusa, non ce la faccio più. Ho bisogno di aria. Mi sono resa conto che non riesco a dare più nulla ai ragazzi. Sono arrivata alla fine di questa avventura”.

Fiordaliso lascia il GF: "Vi devo lasciare, siete tutti miei figli"

Fiordaliso torna nel salotto del GF per dare il difficile annuncio a tutti i suoi inquilini. La cantante non riesce a trattenere le lacrime mentre parla davanti ai suoi amici: “Io vi lascio. Io vi amo moltissimo però non ce la faccio più a stare qui dentro. Devo uscire, mi sembra quasi di tradirvi. Non so come dirvelo. Non ce la faccio, vi devo lasciare. Vi aspetto fuori”

“Vi ho vissuto fino all’ultimo. La mia avventura è finita qui, vi aspetto fuori. Vi voglio bene. Siete tutti miei figli”, conclude Fiordaliso prima di uscire dalla porta rossa della Casa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE