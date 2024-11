Dopo un bacio celato alle telecamere del Grande Fratello, Federica Petagna e Alfonso D'Apice non nascondono più quel desiderio che potrebbe portare a un ritorno di fiamma dei due ex fidanzati.

Durante un ballo nel giardino della Casa, Federica e Alfonso si baciano sotto gli occhi dei presenti. Cantando Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni insieme a Pamela Petrarolo, la coppia balla e si abbraccia forte.

Solo alla fine del brano, i due ragazzi si guardano complici e si scambiano un appassionato bacio. L'ex ragazza di Non è la Rai sostiene con gioia il gesto dei due inquilini: "Che belli che siete! Amore mio".

Il bacio tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice

Federica Petagna, il confronto con Alfonso e Stefano

Nel corso dell a puntata del Grande Fratello del 19 novembre, un bacio tra i due ex fidanzati aveva acceso un confronto a tre tra Alfonso D'Apice, Stefano Tediosi e Federica Petagna.

"Sto riflettendo ora a mente più lucida - aveva confessato Federica ad Alfonso Signorini\ - penso che ho sbagliato anche con Stefano a non dirglielo e mi sono scusata. Io però mi sentivo di farlo. Sono arrivata a baciarlo perché stavo mettendo un po' in discussione la scelta che ho fatto".

"Tutto quello che faccio non lo rinnego - aveva aggiunto Federica Petagna - ma per come siamo messi ad oggi devo valutare bene per non fare soffrire nessuno".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE