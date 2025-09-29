Donatella Mercoledisanto

Donatella è un vero vulcano di energia e ironia.

Casalinga, 46 anni, di Bari, affronta la vita con la battuta sempre pronta e uno sguardo lucido e comico anche sulle situazioni più dure.

Consapevole di avere un talento, quello di far ridere, in famiglia non c’è una festa dove Donatella non venga chiamata per animare la situazione.

La sua vita non è stata semplice: è dovuta crescere in fretta facendo da madre, quando era ancora una bambina, alle sue sorelle.

Donatella è felicemente sposata da trent’anni con il suo unico grande amore, Andrea, e ha due figli: Antonio, nato quando aveva solo 16 anni, e Davide. La sua famiglia è il suo punto fermo e la sua forza.

Maniaca delle pulizie e dell’ordine, nella casa del Grande Fratello proverà a far rispettare le sue regole. Donatella ha imparato a non abbassare mai la testa e, con il suo tipico spirito combattivo, dice: “Nella vita non mi sono mai fatta pecora, altrimenti il lupo mi avrebbe mangiata. E nel Grande Fratello, con il bagaglio che ho io, chi vuoi che mi mangi?”