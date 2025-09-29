Domenico D'Alterio
Operaio
Domenico è nato e cresciuto a Scampia, dove vive tuttora, un quartiere difficile in cui, grazie alla sua forza di volontà e al sostegno della sua famiglia, è riuscito a non farsi coinvolgere in situazioni delicate.
A 15 anni, in cerca di un futuro migliore, parte per la Germania, dove resta un anno e, per mantenersi, fa il pizzaiolo.
Nella sua vita ha svolto tantissimi lavori, dal venditore di detersivi o granite sulla spiaggia, al fruttivendolo. Oggi è un operaio, specializzato nella costruzione di ponteggi per i cantieri.
Il 2019 è l’anno che a livello personale ha segnato la sua vita, un anno in cui gioia e dolore si sono mescolati: la mamma Paola, grande amore della sua vita, si ammala. Allo stesso tempo Domenico scopre che sta per diventare papà.
Oggi la sua bambina ha sei anni e si chiama Paola, proprio in ricordo della mamma di Domenico scomparsa, dopo aver duramente lottato contro un brutto male, un anno fa. Solo l’amore per sua figlia è riuscito a rischiarare il buio di quella dolorosa assenza.
Si definisce un padre presente e amorevole e oggi la sua quotidianità si divide tra il lavoro e la sua bambina, che cresce insieme alla sua compagna.
