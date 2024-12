Dall'ingresso di nuovi inquilini al nuovo eliminato, il racconto della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 23 dicembre

Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello

Lunedì 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la diciannovesima puntata del Grande Fratello. Il confronto tra Jessica e Luca, la lite tra Shaila e Lorenzo, le sorprese della mamma di Shaila e dei figli di Ilaria e Amada: ecco cosa sta succedendo durante la diretta di Canale 5.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: fine di una storia d'amore?

La puntata si apre con il commento di Eva Grimaldi sulla storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Questo è un bel copione". Secondo lei, Shaila sarebbe innamorata sinceramente, mentre lui avrebbe inizialmente recitato per poi innamorarsi davvero. Lorenzo replica affermando di aver creduto nella relazione sin dall'inizio e rifiutando le insinuazioni di Eva, che conosce appena. Eva paragona la loro storia alla sua finta relazione con Gabriel Garko, ma Lorenzo ribatte: "Non mi riconosco in Gabriel Garko. Il nostro amore è diverso, siamo stati schiacciati".

Shaila Gatta si commuove di fronte a una clip che ripercorre la fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato: "Io lo amo ancora tantissimo, ma non mi fido più perché ho paura di essere ferita di nuovo", confessa Shaila. Lorenzo ammette di essere innamorato, ma incapace di gestire il sentimento: "Questo amore è troppo grande. Non mi sento pronto, sono un disastro nelle relazioni. Mi sento schiacciato dalla sua personalità".

Durante la puntata, Lorenzo Spolverato affronta Luisa, la madre di Shaila Gatta. La donna non nasconde il suo disappunto per il comportamento di Lorenzo nei confronti della figlia.

La serata al Grande Fratello continua con una sorpresa speciale per Amanda Lecciso e Ilaria Galassi. I rispettivi figli, Ninni e Riccardo, hanno fatto il loro ingresso nella Casa per abbracciare le mamme.

Luca Calvani, lo scontro con Jessica Morlacchi e il messaggio del fidanzato Alessandro

Un momento di confronto nella Casa vede protagonisti Jessica Morlacchi e Luca Calvani, in un dialogo aperto sulle dinamiche del loro rapporto. Jessica ha confessato di aver percepito interesse da parte di Luca. Luca ha risposto negando ogni intenzione romantica.

Luca ascolta un messaggio del suo fidanzato Alessandro che lo lascia in lacrime, poi si lascia andare ai suoi pensieri: Quel Mi fido pesa una tonnellata e ti ringrazio per avermi rinnovato la tua fiducia e ti prometto di non farti mai dubitare sulla mia fedeltà e sul mio amore".

Arriva il primo verdetto del televoto: Zeudi, Bernardo, Tommaso ed Emanuele non sono tra i preferiti del pubblico.

