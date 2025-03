Giovedì 13 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la trentanovesima puntata del Grande Fratello. Nella Casa prosegue la convivenza tra i concorrenti ancora in gara per la finalissima del reality, tra strategie e confronti. Nel nuovo appuntamento del programma condotto da Alfonso Signorini, grande attesa per il verdetto delle nomination che vedono al televoto Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Ma anche per i "casting" proposti da Lory del Santo: l'attrice e regista è alla ricerca dei protagonisti della sua nuova serie e potrebbe aver individuato ciò che sta cercando in alcuni volti dei concorrenti. Inoltre, le consuete nomination e una sorpresa riservata a Giglio, protagonista negli ultimi giorni di un serrato confronto con Stefania Orlando.

La gelosia di Helena Prestes

La puntata si apre all'insegna della gelosia di Helena Prestes nei confronti di Javier e di Zeudi Di Palma. Se la modella brasiliana sostiene di non fidarsi dell'atleta argentino, Zeudi prova a smarcarsi sostenendo di non essere mai intervenuta nella relazione tra i due. I rapporti tra le concorrenti restano particolarmente tesi e la Casa si divide.

Il confronto tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi

Dopo diverse discussioni a distanza, Stefania Orlando è chiamata a confrontarsi in studio con Beatrice Luzzi e le due non si risparmiano. Se l'attrice non ha apprezzato l'atteggiamento adottato in Casa dalla concorrente, quest'ultima sostiene di essere stata attaccata per delle opinioni rilasciate prima di prendere parte al Grande Fratello. Nella discussione interviene anche Cesara Buonamici, che prende le difese di Stefania. "Non sopporto che venga usato il disprezzo umano verso quelli che hanno un'opinione diversa dalla tua", è il commento della giornalista.

I casting di Lory Del Santo

Alla ricerca di nuovi volti per la sua prossima serie, Lory Del Santo varca la porta rossa per sottoporre alcuni concorrenti a dei casting. I primi a essere scelti sono Helena Prestes, Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato, chiamati a misurarsi in una scena che richiede anche una buona dose di improvvisazione.

Le riflessioni di Shaila Gatta

Dopo aver sfiorato la finale senza averla raggiunta, Shaila Gatta ha intrapreso una serie di riflessioni sul percorso fatto nella Casa. La ballerina ha spiegato di volersi mettere al primo posto e di portare avanti la sua storia, senza vivere in funzione di chi ha accanto.

